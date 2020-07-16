指數狹幅震盪 蔡鎮村：關注業績成長股

今（16）日下午台積電季營運及展望法人說明會之前，台積電ADR跌1.34%及外資連續兩天轉小幅賣超之下，台積電以跌4元開盤，加權指數以小跌29.81點開盤後，指數在12,200點上下狹幅震盪，市場靜待下午台積電法人說明會明朗訊息。

台灣金融工程暨操盤手協會理事蔡鎮村指出，全球金融市場跌在新冠疫情擴散，漲在政府救市及經濟重啟政策，造成在疫情擴散及經濟展望中拉鉅戰，然而台股技術指標過熱下，投資人總是放大消息面解釋，造成台股大幅波動，然而台幣緩升值情況，資金潮仍然駐在國內（今年上半年，外資賣超集中市場5,786億元；七月上半才買超366億，加權指數漲幅約5%），在指數未轉空前（參考跌破三天新低點），靈敏度不足的交易人暫不宜偏空操作。

而就台股前200大（台50、中型100及富櫃50）當中，第二季營收較前五季成長者有47檔，大部分是電子股，包含：英業達、聯發科、緯穎、聯電等。然而第二季營收較前五季衰退者有41檔，大部分是傳產股股。因此，投資人可以多關注季營運報告產生獲利機會。