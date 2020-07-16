譜瑞雙效題材帶動 股價逆勢抗跌

IC設計千金股譜瑞-KY（4966）在蘋果下半年新推iPad訂單加持及5G帶動高速傳輸需求之下，第三季業績走揚，法人預估單季營收可望挑戰新高，今日股價逆勢抗跌，盤中一度來到1,135元，漲幅9.13%。

5G正式進入商轉，可傳輸資料的容量大幅提高，對高速傳輸的需求也將持續增加，譜瑞受惠於eDP-TCON（時序控制晶片）轉換至1.3／1.4 規格，也將搭配銷售業務拓展至eDP1.2，將有助出貨量成長。

PCIe4.0時序重整晶片可望在2020年開始貢獻營收，受惠於5G時代的數據流量激增，及對應的高速訊號傳輸介面需求，此外，譜瑞攜手英特爾展開PCIe 5.0晶片的合作開發，不僅坐享伺服器OEM往PCIe4.0介面升級的需求，還能在2021年推出PCIe5.0介面的新一代伺服器產品時優先大啖商機。

高畫質電競及影音串流需求大增，有利促進eDP在中小尺寸面板的滲透，加上2020年USB4.0、HDMI 2.1、DP2.0等傳輸規格持續升級對高速傳輸晶片需求有正面助益，因毛利率優於公司其他產品線，預期將對獲利能力有顯著貢獻。