台積電發威創天價 謝金河認為有三大原因助漲

台股站上12,000點大關之上，台積電（2330）在法說會前一度創下370元天價，財信傳媒董事長謝金河今（16）日臉書發文，認為台積電股價發威主要三大因素，一是外資從大賣超轉為大加碼、二是蘋果晶片製造從Intel轉向台積電、第三則是來自中芯國際的比價；他強調，如果台積電朝著外資喊出的500元方向挺進，將帶動台灣半導體產業鏈更加速前進，台積電產業鏈可能變成台積電大聯盟。

謝金河以「台積電大聯盟成形」為題發文表示，台股輕鬆站上12,000點，外資猛力追價，台積電創下370元高價，在美國ADR一度達67.07美元，市值3,472億美元，與台灣的股價市值相差1兆元新台幣，使得台積電股價更加易漲難跌。

他分析台積電發威的原因，包括外資轉賣為買、蘋果把晶片製造轉向台積電、及來自中芯國際的比價；謝金河說，中國全力扶植中芯國際，讓中芯上創業板，中芯在香港從6.33港元大漲到44.8港元，如果從財報來看，中芯國際本業一直都是虧損，淨利來自國家補貼。

謝金河指出，當中芯本益比跑到134倍，市值近1兆元新台幣時，台積電比價更具投資價值，因此股價愈漲愈高，現在外資有喊400元，也有喊500元，如果台積電朝著這個方向挺進，整個台灣半導體產業鏈會更加速前進。

謝金河強調，台積電產業鏈可能變成台積電大聯盟，這個大聯盟會連結IC設計、封測、無塵室、光刻機、溼製程、化學藥劑等；今年上半年荷蘭ASML EUV光刻機出貨13台，台積電是最大客戶，ASML股價大漲到402美元，家登也暴漲至339元。我們常說「一粒米餵養百種人」，台積電大聯盟會逐漸在台灣的產業鏈發揮威力。