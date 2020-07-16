台表科除息首日 早盤強勢完成填息

台表科（6278）今（16）日進行除息秀，派發現金股利2.8元，早盤最高價來到141元，盤中完成填息，惟午盤受到台股大盤跌勢加重，導致台表科漲幅收斂。

台表科昨（15）日收在138.5元，今年派發金股利2.8元，以此計算，除息參考價為135.5元；台表科預定於8月14日發放現金股利。

從法人籌碼觀察，截至昨日，外資由賣轉為連續兩日買超，投信連續三日買超，自營商也由賣轉買，累計近五日三大法人合計買超944張。

台表科今年6月營收32.86億元，月增5.5%、年減4.7%，為8個月新高。累計今年上半年營收179.4億元，年減0.3%。

市場關注今年台表科蘋果題材，因蘋果加速採用Mini LED 螢幕，外傳開發6款採用Mini LED螢幕的新產品，包含12.9吋iPad Pro、27吋iMac Pro、14.1吋MacBook Pro、16吋MacBook Pro、10.2吋iPad與7.9吋iPad mini，將從今年第四季開始陸續亮相。

法人看好，Mini LED 在蘋果帶動下，需求將逐步放大，台表科憑技術領先優勢，將是優先受惠者，預期第三季將迎來今年旺季，在主力客戶拉貨下，營收和獲利將維持強檔，全年業績有望超過去年表現。