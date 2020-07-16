指數平盤震 台塑化、鴻海、和泰車撐盤

台積電法說前夕，觀望氣氛濃厚，股價盤中下跌5元左右，壓抑台股今（16）日表現，指數多在平盤附近震盪，不過台塑化、鴻海、和泰車等表現撐盤，率領多方力拚翻紅。

盤中集中市場上漲家數逾700家，個股表現活潑；就類股來看，傳產股表現相對亮眼，其中，生技、紡織、汽車、塑化等族群紛紛走揚，而光電以及電子零組件群表現也不錯。

進一步來看，類股輪動，傳產類股中塑化的台塑、台塑化、台達化，紡織的儒鴻、聚陽、如興，汽車的和泰車、裕日車等紛紛走揚。而生技族群也表現回神，合一跌停板被撬開，打破連續四日跌停的窘境，而杏輝、健亞等表現也在平盤之上。

此外，電子類股也個別表現，聯電強勢表現，盤中漲幅超過4%，收復月、10日均線，走完全填息之路；而華通、金像電、雙鴻等也紛紛走高。