儒鴻、聚陽發威 紡織股小兵衝鋒成人氣焦點

聚陽（1477）6月獲利佳，獲多家外資調高目標價，激勵股價續揚，今盤中來到181.5元，漲幅超過3%，逼近10個月來新高價，並帶動紡織股王儒鴻（1476）比價向上，盤中來到342.5元，漲幅逾5%，有向上挑戰填息價位的氣勢。在高價紡織的帶動下，中低價紡織股買盤也跟著蠢動，包括宏洲（1413）、聚紡（4429）、南染（1410）、宏遠（1460）盤中漲幅逾3%。

在高價指標股的帶動下，整體上市紡織類股今盤中來到520.52點，漲幅1.9%，早盤漲幅僅次於上市玻陶類股。法人表示，紡織業受惠秋冬款訂單隨歐美復工陸續回流， 第三季可望優於第二季，加上紡織股目前基期相對低，向上具有表現空間。

聚陽本波走勢強勁，該股在7月上旬除息，不僅一日填息，且股價持續上衝，領先類股表現，創下波段新高。市場主要看好聚陽在防護衣需求成長下，帶動獲利表現。公司公告6月獲利，表現超乎預期，單月稅前盈餘為突破3億元，來到3.01億元，不但較上月持續跳增1.7倍，較同期成長亦達40.6%。聚陽上半年稅前盈餘10.85億元，年減幅縮小至2.3%，每股稅前盈餘4.94元，在疫情下仍繳出這樣的成績，超乎市場預期。

儒鴻本波走勢相對溫吞，且在7月上旬除息後，仍未填息，今日有補漲的態勢。法人表示，儒鴻日前公布6月營收19.18億元，年減17.6%，月減5.9%，低於市場預期，目前看來，庫存壓力恐持續下去。由於品牌客戶下修訂單，且訂單能見度低落，是儒鴻下半年的不利因素。