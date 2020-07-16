台積電法說會盤後登場 早盤359元開低

台積電（2330）法說會將在收盤後登場，外資連二賣，合計賣超5,067張，台積電ADR周三收跌1.34%，以66.06美元作收，今（16）日股價以359元開低，下跌4元，跌破360元，股價開低後一度下探至357.5元。

趕在台積電法說會前，亞系外資最新報告重申買進評等，且將目標價由330元調高至425元，且調高台積電今明年獲利預估，每股純益分別為17.46元、19.31元，調幅16%、11%；統計近期多家外資陸續調高台積電目標價，已有4家外資喊上400元，目標價介於408~500元間。

台積電7月來股價出現一波漲勢，昨日一度衝上370元的歷史天價，但終場收黑，終止連續多日的漲勢；三大法人昨日齊賣，合計賣超台積電3,664張，其中外資賣超2,621張，連二賣；投信賣超483張，連三賣；自營商賣超560張。

台積電早盤以359元開低後一度下壓至357.5元，但股價壓低後也有買盤進場，縮小跌勢，一度回升至361元，盤中跌幅0.96%，市場關注下午將登場的法說會，將公布第2季財報及第3季展望，預期包括華為、高階製程進展、美國設廠等都將是會中焦點。