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台股開盤小幅走跌29.81 回測五日均線
高盛財報良好、疫苗點燃希望，道瓊昨夜在上漲逾227點，不過台股今（16）日開盤小跌29.81點，以12,173.04點開出，權值股漲跌互見，台積電今日召開法說會，由於股價已經連日大漲，市場轉為觀望，股價壓回走跌逾1%，壓抑指數表現疲弱，多空交戰在五日均線。
昨日美股震盪走高，受到Moderna疫苗利多消息激勵，航空、郵輪、汽車股等全面衝高，而且高盛財報優於預期，引領金融股大漲，加上彭博報導川普無意升高與中國緊張關係，提振主要指數普遍上揚，其中道瓊指數保持連4日上漲態勢。
終場四大指數漲多跌少，道瓊工業指數上漲227.50點，或0.85%，收在26870點；標普 500指數上漲29.04點，或0.90%，收在3226.56點；Nasdaq指數上漲61.91點，或0.59%，收在10550.4點；費半指數下跌5.61點，或0.27%，收在2064.17點。
昨日台股籌碼面部分，三大法人合計買超28.53億元。其中外資買超39.64億元，投信買超8.88億元，自營商賣超19.94億元。資券變化方面，融資減5.56億元，融資餘額為1348.17億元，融劵減0.77萬張，融券餘額為71.83萬張。外資台指期部位，多單減碼1095口，淨多單部位27506口。借券賣出金額為57.3億元。
統一投顧表示，昨日台股受到香港自治法案簽署、美中關係緊張、以及台指期結算影響下，加權指數開高走低，屬於良性拉回修正，無礙整體多頭格局。考量聯準會和各國央行更加積極救市，市場資金充沛，且國安基金決議不退場，可望激勵市場投資信心，各期均線多頭排列，多方格局不變，不預設指數高點。
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