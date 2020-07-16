台積電法說前 盤勢預料觀望

台股集中市場指數昨（15）日再創30年新高後拉回，櫃買指數更出現明顯跌勢，市場分析師認為，短線上影響台股走勢二大原因，包括今（16）日下午將舉行的台積電（2330）法說及美股將陸續公布的企業財報，若二大短線原因仍續偏正向，台股後市仍有利多方表現。

台股指數昨日一度跌破5日線，終場小跌6.16點，收在12,202.85點，險守12,200點關卡，成交量擴增至2,385.15億元。櫃買指數同樣開高震盪走低，下跌2.18點，跌幅達1.28%，指數收在167.86點，成交量807.4億元。台股近日盤面最弱勢族群仍是前波漲多的生醫相關個股。

週三美股走勢原本強勁，但因美國總統川普簽署「香港自治法案」後，中國外交部副部長鄭澤光召見美國駐華大使布蘭斯塔德進行嚴正交涉，美中關係持續緊繃，引發美股個主指自盤中高點回落。

美股道瓊指數上漲227.51點，或0.85%，收26,870.10點。標普500指數上漲 29.04 點，或0.91%，收3,226.56點。那斯達克指數上漲61.91點，或 0.59%，收10,550.49點。費城半導體指數下跌5.62點，或0.27%，收2,064.17點。

對於台股後市，市場分析師指出，台股近期出現高檔獲利了結賣壓，特別是前波漲勢相對強勁的櫃買市場中小型股，今日還有台積電法說的不確定因素未消除，再加上美國將進入密集財報周，而市場對後續展望相對保守，待重量級公司陸續公布財報後，股市才會有較好的表現，由於台股指數已來到相對高點，短線估將維持震盪整理，後續不確定因素排除後，台股才有轉強機會。