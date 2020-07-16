股市活水 2,698億股息配發

除權息戲碼邁入高潮，即日起至本（7）月底，將由上海商銀、台灣大、鴻海、中鋼等330檔上市櫃個股領銜上演，合計將配發2,698億元現金股息。

台新投顧副總經理黃文清昨（15）日表示，逾千億現金股息若能回流股市，將有利延續多頭行情，可望引領台股再戰高點；不過，鴻海、中鋼等指標股的填權息表現，也將是大盤能否啟動新一波攻勢的觀察焦點。

時序即將進入第3季，雖然國際市場對於新冠疫情趨緩後的景氣復甦仍有雜音，對於資本市場走勢形成壓力，但邁入7月中下旬後，企業也將陸續公布第2季報與半年報，市場觀盤重點將轉移到業績題材，黃文清認為，只要具有業績成長題材，個股表現將不致於寂寞，因此，現階段上市櫃公司的除權息行情，預料也將掀起新一波的市場聚焦。

根據統計，今（16）日起至7月底，短短12個交易日，共計有330檔上市櫃個股，即將進行除權息，預計共將發放2,698.56億元的現金股息，顯示台股潛在的資金動能不虞匱乏。

觀察月底前除權息個股的現金股息總額，以鴻海將發放582.25億元最多，台灣大166.69億元、環球晶109.3億元緊追其後；另外，亞泥、玉山金、上海商銀、遠東新、中鋼、研華、仁寶等，配息總金額也都超過50億元大關。

除權息時程上，今日將由億豐、中壽、環球晶、上海商銀等領銜登場；17日台灣大；21日矽力-KY；23日亞泥、正新、智邦、鴻海；24日中鋼；27日遠東新；28日玉山金；31日研華等。

日盛投顧總經理鍾國忠認為，業績成長題材主導盤勢，台股多頭仍占上風，產業指標股能繳出亮麗的營運數字，市場對於具利基型和國際競爭力的個股，將可望給予期待。

若以股價淨值比分析今年除權息行情，有些發放現金股利的上市櫃公司，因股利與公司實際獲利相近，股利的品質較佳，除權息前後展開行情的機會大。