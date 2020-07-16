三戲碼一變數 牽動台股後市

經濟日報 / 記者王皓正／台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

外資轉賣為買，投信連三買，土洋法人攜手偏多操作，配合台積電領銜多頭，台股昨（15）日盤中再創30年來最高點，惟高檔獲利了結賣壓出籠，12,300點關卡得而復失，高低點震盪超過150點。法人指出，國安基金委員會決議繼續護盤、預期台積電今（16）日法說會正面，台股後市持續看俏，「三戲碼、一變數」則是台股近期盤面焦點。

三戲碼包括上市櫃公司公告第2季報與半年報、法說、美股超級財報，一變數則是美聯準會將發表經濟褐皮書，大盤仍有機會再戰高點，但逢高不宜失去警戒。

台股昨天一度大漲111點至12,320點，為1990年2月22日以來最高，但陸股急速回檔，加上台指期結算、市場觀望國安基金下午委員會議動向，尤其市場擔憂台積電今日法說會可能利多出盡，股價在盤中創歷史新高至370元後走弱翻跌0.5元收363元，同步拖累加權指數終場下跌6點收12,202點，成交量增至2,404億元。

而國安基金不退場，市場認為應是考量目前正值除權息旺季，國安基金場邊待命也會增進投資信心。

國安基金 台積電 台股

延伸閱讀

從救市變防疫 國安基金變調

國安基金是進是退？會中兩輪激辯一個多小時

最新財報解密 國安基金買7.5億元賺1.8億元

打破慣例！股市高點 國安基金仍決定繼續護盤

相關新聞

股市活水 2,698億股息配發

除權息戲碼邁入高潮，即日起至本（7）月底，將由上海商銀、台灣大、鴻海、中鋼等330檔上市櫃個股領銜上演，合計將配發2,6...

自行車、自動化族 抗震

台股昨（15）日續創12,320點逾30年高點後，壓回收小黑，漲多股賣壓沉重，市場資金轉進低位階自行車、自動化等族群，巨...

三戲碼一變數 牽動台股後市

外資轉賣為買，投信連三買，土洋法人攜手偏多操作，配合台積電領銜多頭，台股昨（15）日盤中再創30年來最高點，惟高檔獲利了...

阿聯地方政府債 28日掛牌

國際債券市場熱度不墜，受到美債利率走跌，市場擴大提前贖回再發行新債券。截至14日，今年國際債券新增發行124檔，總金額達...

高息ETN 鎖定優質股

新冠肺炎疫情爆發，使得2020年在投資歷史上留下許多紀錄，美股面臨多次熔斷、原油期貨出現負值結算價，面對第二波疫情疑慮、...

就市論勢／高殖利率股 分批布局

美股四大指數齊揚，帶動亞股昨（15）日普遍收紅，台股開高走低，早盤在電子權值股點火攻勢下，一度大漲逾百點，不過尾盤受到獲利了結賣壓，加上台指期結算，多空拉鋸下電子族群熄火，指數翻黑，終場跌6點收12,202點，成交量放大至2,404億元。

從救市變防疫 國安基金變調

台股挑戰歷史高點，國安基金委員會議考量國際疫情仍嚴重，今（15）日決議繼續護盤，國安基金從救市工具變成防疫措施，破壞體制...

林宏信：欣同願意接受檢驗 大同敢嗎？

大同股東欣同負責人林宏信指出，關於欣同的所有一切，在民國107年就都攤在陽光下向承辦機關説明清楚了，「要不然，大同公司怎...

買盤先下車？台積電拉回 0050跟著爆巨量

台積電今（15）日創高後拉回，交易量爆出7.3萬張，創下5月29日來最大，由於近期台積電驚驚漲，加上外資連續賣超，引發買...

他猶豫120萬閒錢買台積電還合一？網分析：一個玩咖一個女友

近來台股大盤及國際局勢相關受惠股大漲，半導體族群大多因為中國去美國化轉單受益，生技股則因新冠肺炎疫情股價偶會一飛衝天，一位男性網友在PTT表示，自己手上有一筆120萬元的閒錢打算選一支股票投資，但不知應該入場台積電還是合一，鄉民們則紛紛說明推薦理由，甚至有人形容「一個是玩咖，一個則是穩定女友」。

最新財報解密 國安基金買7.5億元賺1.8億元

國安基金今（15）日召開例行委員會議，通過第2季財報，國安基金從3月20日進場護盤到6月底止，共投入7.5億元護盤，跟第...

打破慣例！股市高點 國安基金仍決定繼續護盤

國安基金今（15）日下午召開例行委員會議，討論是否繼續授權護盤，近來台股價量齊揚，美股及亞股也反彈，不少人認為國安基金應...

熱門新聞

打破慣例！股市高點 國安基金仍決定繼續護盤

台積電飆至370元歷史天價 市值9.59兆

台泥拋震撼彈 砸13.66億元公開收購信昌化股票

亞德客-KY第3季業績估增2成 拚同期新高

英業達盤中重挫逾3.5％ 除息變貼息

經濟解析／外資減少加碼 飆新高的台積電誰在買？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。