三戲碼一變數 牽動台股後市

外資轉賣為買，投信連三買，土洋法人攜手偏多操作，配合台積電領銜多頭，台股昨（15）日盤中再創30年來最高點，惟高檔獲利了結賣壓出籠，12,300點關卡得而復失，高低點震盪超過150點。法人指出，國安基金委員會決議繼續護盤、預期台積電今（16）日法說會正面，台股後市持續看俏，「三戲碼、一變數」則是台股近期盤面焦點。

三戲碼包括上市櫃公司公告第2季報與半年報、法說、美股超級財報，一變數則是美聯準會將發表經濟褐皮書，大盤仍有機會再戰高點，但逢高不宜失去警戒。

台股昨天一度大漲111點至12,320點，為1990年2月22日以來最高，但陸股急速回檔，加上台指期結算、市場觀望國安基金下午委員會議動向，尤其市場擔憂台積電今日法說會可能利多出盡，股價在盤中創歷史新高至370元後走弱翻跌0.5元收363元，同步拖累加權指數終場下跌6點收12,202點，成交量增至2,404億元。

而國安基金不退場，市場認為應是考量目前正值除權息旺季，國安基金場邊待命也會增進投資信心。