自行車、自動化族 抗震

台股昨（15）日續創12,320點逾30年高點後，壓回收小黑，漲多股賣壓沉重，市場資金轉進低位階自行車、自動化等族群，巨大（9921）、亞德客-KY等個股強勢演出，扮演抗震指標。

受惠美股四大指數收紅及權王台積電續強，台股昨日早盤來到12,320點，但因合一、中天等生技飆股及高價股獲利賣壓湧現，櫃買指數殺破10日線，多頭追價轉趨保守，台指期壓低結算，短線軋空行情恐暫告段落。

昨日盤面強勢族群以散熱、太陽能、風電、自動化及自行車等低位階族群為主，其中近期頻獲內外資法人調高今年財測與目標價的巨大、美利達，挾產業景氣上升周期可望延續至2021年，同步逆勢走揚，並隨時有機會創下掛牌後歷史天價。

大型本國投顧分析，疫情帶動的自行車產業榮景，雖始於通勤與入門需求，但熱潮已擴及中高階車款及電動自行車，由於營收高於預期且急單持續湧入，預期自行車廠產能滿載可望延續到年底，獲利仍有上修空間。

至於產業景氣同樣處於上升循環的自動化族群，昨日也獲得法人買盤加持，股價收高，尤其亞德客-KY受惠於5G、中國「新基建」等產品需求熱絡，內外資法人看好今明年營收及獲利可望接連創高，股價拉出長紅突破整理區。