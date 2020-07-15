市場派羅德投資反駁大同 中資是不實指控

針對大同工會今日到證期局抗議訴求，羅得投資公司以《中資是不實指控》為主題，發表聲明如下：

大同公司董事長林郭文艷在今年6月30日股東會的認定標準，只要是公司有提出檢舉或告訴，買大同股票而不支持公司派，不論是外資或本土資金，全都是中資。這樣的標準已經被主管機關金管會打臉，金管會公開表示，無論外資股東是否具有中資背景，或是市場派是否依企業併購法向主管機關申報，「認定權都在主管機關，而非公司派可以逕行決定」，更不應該剝奪股東投票權利。

金管會去年1月17日認定持有18%大同股票的外資是中資限期出清，大同公司另檢舉王光祥董事長買進大同股票的時間點和第二波裁罰出清的中資有關；事實上，王光祥董事長買進大同股票的時間是在106年11月到107年5月，依法申報以自有資金及國內銀行貸款，金管會和證期局早已查核在案；王光祥董事長的持股怎麼會和外資中資有關？中資指控實屬誣衊，完全沒有事實基礎。

《國安是操作假議題》

大同公司宣稱與國防部合作參與標案，主張經營權易主會導致國安、資安問題。事實上，國防部長嚴德發今年5月3日在立法院答詢表示「大同公司目前有承包公文維護系統」，國防部通次室次長曾進平亦答詢「國軍的公文檔案系統都是在實體隔離環境下運作，不會發生被駭問題」。大同的國防部標案確認資安無虞，實無國安問題。

立委王定宇日前在東森新聞「關鍵時刻」節目表示，「已向國防部查證，確認大同公司承包業務為公文系統，並不涉及國防機密，因此大同公司的主張是假議題」，王委員的查證和國防部長、通次室次長的答詢一致，實際上就是沒有國安機密由大同公司承包。

《林郭團隊讓員工流離失所》

「最有權利說被公司背棄的人，只有股東！」107年12月13日大同公司玉石俱焚宣布華映重整、綠能債務協商，希望藉此排除市場派股東。接著華映、綠能、尚志半導體3家公司下市，尤其中國華映是標準的「債留台灣，錢進中國」，大同公司3家重要子公司下市，數十萬名投資人慘賠、數千名員工流離失所，這都是林郭的經營團隊的「成績」。

去年11月華映公司積欠1842名員工薪資逾9000萬元，勞動部依《大量解僱勞工保護法》函請內政部禁止華映實際負責人林郭文艷出國。華映自救會多次陳抗唾棄林郭掏空華映，對前董事長林蔚山及林郭文艷夫婦提出刑事告發涉犯證交法特別背信罪、財報不實等罪，今年3月被台北地檢署諭令交保500萬元，並限制出境、出海。

今年6月30日大同股東會，在會議主席林郭文艷主導下，股務處在股東辦理報到時，拒絕報到、拒發表決票、公然違法剝奪股東權，完全不理會集保公司和投資人保護中心數度發言制止糾正：這些違法行徑導致主管機關下重手，提出解任林郭董事職務的訴訟、告發特別背信罪、處分大同公司不得自辦股務，這都是林郭團隊脫法違法才造成的結果，大同股務處的員工是公司派的犧牲品。

《炒作土地絕非事實》

大同有4大部門其中就有土地開發，由尚志資產負責；尚志資產是大同集團的金雞母，108年貢獻母公司80億元現金股利；土地資產有效開發是推升大同公司受益的最大來源，公司派也一直在出售、開發土地和不動產，這是進行式，不是有建築開發背景的股東進入董事會，才會處分土地和不動產。做同樣的事，被曲解為外部股東進來就只會炒土地，其他部門分拆放棄，員工權益不保？這是不實謠言！

尚志資產目前並非由建築開發專業人士領導，無法充分發揮效益，推出「大同莊園」建案甚至被住戶提告交屋延宕，法院判賠違約金超過6656萬元，尚志資產對不起股東，更對不起社會。由具不動產開發專長的董事來主導尚志資產，有效益處分資產，才能幫員工和股東創造利益。

但大同大學校地絕不可能處分，中山北路的廠房土地也絕不可能開發為商業用途，有2大理由：

1.法律面不允許。現行的大學法、私立學校法等相關法令，對於教育用地有嚴格規範。遷移校地要教育部許可，報行政院同意，尋覓遷校的土地又要通過環評，原校地還必須重劃變更，十幾年內無法完成。也就是說，大同大學遷校和處分校地資產都是不存在的議題！

2.交叉持有難以切割。林郭文艷剛接任大同公司董事長接受雜誌專訪就說，大同大學的校地和大同公司交叉持有，整個區域有些地號屬於學校、有些屬於公司，難以分割買賣。根據大同公司現有經營團隊的說法，亦即處分大同校地是不可行的。