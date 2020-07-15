快訊

錢櫃大火燒出貪官！官員合計月索5萬4千元 檢調搜索北市府

下班課注意！雨區擴大 六縣市大雨特報

最新財報解密 國安基金買7.5億元賺1.8億元

經濟日報 / 記者邱金蘭／即時報導
國安基金從3月20日進場護盤到6月底止，共投入7.5億元護盤，跟第1季相同。 報系資料照
國安基金從3月20日進場護盤到6月底止，共投入7.5億元護盤，跟第1季相同。 報系資料照

國安基金今（15）日召開例行委員會議，通過第2季財報，國安基金從3月20日進場護盤到6月底止，共投入7.5億元護盤，跟第1季相同，顯示第2季完全沒有再丟銀彈護盤，因台股上漲，未實現利益有1.8億元，投報率高達24%。

根據4月中例會通過的第1季財報，國安基金從3月20日到3月31日，共投入7億5719萬元銀彈護盤。

今天最新公布的財報，到第2季止，國安基金投入護盤子彈依舊是7億5719萬元，顯示從4月開始，國安基金就沒有再丟銀彈護盤了。

隨著台股上漲，到第2季止，國安基金持股的帳上未實現利益，也從第1季的4,734萬元（尚未扣除買賣股票的相關手續費及借款利息費用），大幅增加到1億8270萬元，投報率高達24%。

國安基金 護盤 台股

延伸閱讀

打破慣例！股市高點 國安基金仍決定繼續護盤

國安基金今開會 黃天牧：台股基本面良好

就市論勢／蘋概LED面板 聚光

國安基金15日開會 退場有雜音

相關新聞

最新財報解密 國安基金買7.5億元賺1.8億元

國安基金今（15）日召開例行委員會議，通過第2季財報，國安基金從3月20日進場護盤到6月底止，共投入7.5億元護盤，跟第...

打破慣例！股市高點 國安基金仍決定繼續護盤

國安基金今（15）日下午召開例行委員會議，討論是否繼續授權護盤，近來台股價量齊揚，美股及亞股也反彈，不少人認為國安基金應...

台股創高後拉回終場小跌 三大法人買超27.73億元

台股今(15)日開高走低，終場小跌6點，收在12,202點。統計三大法人買超27.73億元。

資金瘋狗浪暗藏危機？專家：觀察這些指標 可讓你早一步清醒

他口中的「兩次」，一方面是指他看好台股指數即將改寫30年前的歷史高點；另外，80年代末到90年間的台股投機狂潮、資金瘋狗浪行情，彷彿也在30多年後的今天重新上演。

台積電創高拉回 台股無功而返小跌6點收12,202

美股昨夜大漲，加上道瓊期貨電子盤今早續揚，帶動台股今（15）日開盤小漲，權王台積電一度以370元再刷歷史新高，帶動指數一...

資金瘋狗浪暗藏危機？專家：觀察這些指標 可讓你早一步清醒

他口中的「兩次」，一方面是指他看好台股指數即將改寫30年前的歷史高點；另外，80年代末到90年間的台股投機狂潮、資金瘋狗浪行情，彷彿也在30多年後的今天重新上演。

台積電股價不斷創高 百元俱樂部竟有80檔還沒漲到

台股今（15）日盤中攻上12,320點，再創30年新高，其中權王台積電（2330）一早強漲，攻上370元，再度改寫新天價...

台積電飆高後回跌 拖累大盤指數紅翻黑

台股今（15）日開高後一度拉升至12,320.48點，突破12,300點關卡，寫下30年新高，主力戰將首推權王台積電（2...

台股推同股不同權？金管會：須謹慎

金管會主委黃天牧今（15）日表示，證券四合一問題，過去一直有研究，但現在不是他工作上的優先選項；至於推動新創板過程會否採...

國安基金今開會 黃天牧：台股基本面良好

台股在資金行情堆砌下站上「萬二」高點，國安基金今下午將召開例行委員會議，討論是否繼續授權護盤。金管會主委黃天牧今表示，目...

「新的打敗舊的是不可逆趨勢」 謝金河：台灣大洗牌年代來臨

台灣經濟回不去，全世界的經濟都沒辦法回到從前，這是大家必須面對的大洗牌的年代！

生技股漲多休息 合一早盤再度跌停

合一（4743）今（15）日連續重挫跌停，早盤以跌停板價296元開出，跌破300元，向下跌破月線，一早超過5,000張跌...

熱門新聞

打破慣例！股市高點 國安基金仍決定繼續護盤

台積電飆至370元歷史天價 市值9.59兆

散戶買台積電？先忍忍 專家：肉被吃完 只剩湯可喝

亞德客-KY第3季業績估增2成 拚同期新高

國安基金15日開會 退場有雜音

台股力守12,200點 籌碼換手族群領銜抗震

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。