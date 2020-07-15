最新財報解密 國安基金買7.5億元賺1.8億元

國安基金今（15）日召開例行委員會議，通過第2季財報，國安基金從3月20日進場護盤到6月底止，共投入7.5億元護盤，跟第1季相同，顯示第2季完全沒有再丟銀彈護盤，因台股上漲，未實現利益有1.8億元，投報率高達24%。

根據4月中例會通過的第1季財報，國安基金從3月20日到3月31日，共投入7億5719萬元銀彈護盤。

今天最新公布的財報，到第2季止，國安基金投入護盤子彈依舊是7億5719萬元，顯示從4月開始，國安基金就沒有再丟銀彈護盤了。

隨著台股上漲，到第2季止，國安基金持股的帳上未實現利益，也從第1季的4,734萬元（尚未扣除買賣股票的相關手續費及借款利息費用），大幅增加到1億8270萬元，投報率高達24%。