打破慣例！股市高點 國安基金仍決定繼續護盤

國安基金今（15）日下午召開例行委員會議，討論是否繼續授權護盤，近來台股價量齊揚，美股及亞股也反彈，不少人認為國安基金應退場，也有人主張繼續授權，經過一番討論後，委員會議決議繼續護盤。股市高點還護盤，打破慣例，恐將引發爭議。

3月因疫情引爆全球股災，國安基金在3月19日召開臨時委員會議，決議授權執行秘書啟動護盤；4月13日國安基金召開例行委員會議，決議繼續授權。

國安基金今天召開例行委員會議，討論是否繼續授權，會前，行政部門對於是否停止授權有不同看法，因台股已回穩，價量齊揚，不少人主張應退場；但也有人認為，國際疫情對經濟造成的衝擊變數仍在，應繼續授權護盤。今天會中，委員們發言踴躍，也各有不同意見，最後決議繼續授權。

前國安基金操盤手表示，國安基金條例第8條規定，市場失序時才能啟動護盤，當市場沒失序，未符進場條件時，就應退場。第11條也規定，基金在達成安定金融市場任務後，第8條的操作標的「應」適時予以處理。國安基金必須決議退場，才能授權處分股票。

如果一直擺著，久了市場就會對國安基金無感；如果股市已穩，卻因疫情因素不敢退場，疫情可能拖個一、二年，國安基金一直不退場，就常態化了，恐有違反條例之虞。