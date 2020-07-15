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台積電翻黑、台股收跌6.16點 三大法人買超27.73億

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

台股今(15)日開高後一度拉升至12,320.48點，突破12,300點關卡，寫下30年新高，主力戰將首推權王台積電(2330)，早盤一度飆上天價，可惜盤中翻黑，無力再支撐指數，大盤指數也翻黑，終場以12,202.85點作收，下跌6.16點，成交量2,385.15億元；三大法人買超27.73億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超38.75億元，投信買超8.92億元，自營商賣超（合計）19.94億元，其中自營商（自行買賣）賣超19.03億元，自營商（避險）賣超0.9億元。

台股今日以12,233.99點紅盤開出，一度再衝高，創下30年新高，站上12,300點，台積電創天價領軍攻，指數一度大漲逾百點，可惜台積電翻黑收363元，下跌0.5元，指數翻黑，一度下探至12,162.52點，終場則以12,202.85點作收，跌幅0.05%。

台積電 自營商 台股 三大法人

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