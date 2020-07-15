台股創高後拉回終場小跌 三大法人買超27.73億元

台股今(15)日開高走低，終場小跌6點，收在12,202點。統計三大法人買超27.73億元。

統計今日三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）轉為買超38.75億元，外資自營商買超0.04億元，投信買超8.92億元，自營商（自行買賣）賣超19.03億元，自營商（避險）賣超0.9億元，合計三大法人買超27.73億元。

美股昨夜大漲，加上道瓊期貨電子盤今早續揚，帶動台股今日開盤小漲，權王台積電一度以370元再刷歷史新高，帶動指數一度大漲逾百點，並以12,320再刷30年來的新高，惟盤中逢高調節賣壓沈重，台積電拉回小跌，台股也跟著收斂漲勢，終場以小跌6.16點，收在12,202點，成交量2385億元。

亞洲主要股市表現仍漲跌互見。其中以日股開高走高逾1.5%表現最為強勢，韓股盤中也有近0.9%的漲幅，陸、港股則開高走低，盤中分別走跌逾1.1%及逾0.4%，表現最為弱勢。