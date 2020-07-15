台積電創高拉回 台股無功而返小跌6點收12,202

美股昨夜大漲，加上道瓊期貨電子盤今早續揚，帶動台股今（15）日開盤小漲，權王台積電一度以370元再刷歷史新高，帶動指數一度大漲逾百點，並以12,320再刷30年來新高，惟盤中逢高調節賣壓沈重，台積電拉回小跌，台股也跟著收斂漲勢，終場以小跌6.16點，收在12,202.85點，成交量2,385.15億元。

昨日美股開低走高拉尾盤，由於多家銀行股發布財報優於預期，且Moderna疫苗傳出好消息，加上佛州、加州每日確診人數下滑，激勵經濟溫度計之稱的卡特彼勒領軍傳產股大漲，引領道瓊指數走高超過2%，終場四大指數全數上漲。

而今早道瓊期貨電子盤持續走揚，盤中大漲近300點，不過亞洲主要股市表現仍漲跌互見。其中以日股開高走高逾1.5%表現最為強勢，韓股盤中也有近0.9%的漲幅，台股開高走低力守紅盤，陸、港股則開高走低，盤中分別走跌逾1.1%及逾0.4%，表現最為弱勢。

觀察盤中台灣50成分股也多呈現漲跌互見，權王台積電以370元再創新高後，獲利了結賣壓出籠，指數回到平盤上下多空拉鋸劇烈，壓抑加權指數表現，而鴻海、大立光仍持穩，盤中小漲0.35%及0.25%，其餘如豐泰走揚近3.5%，和泰車走揚逾2.7%，遠東新、研華等也有逾1%的漲幅。

而中小型股今日盤中持續弱勢，觀察富櫃50中，先前漲勢較強的個股都出現較大的回檔，包括精材走跌逾8%、Ｍ31走跌逾5%、璟德走跌逾4%、力旺跌逾3%;先前強勢的生技族群，如合一、環瑞醫亮燈跌停，其餘也多有逾3-4%的跌勢，櫃買指數終場下跌2.18點或1.28％，收在167.86點。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股今日創高後走低，櫃買指數也持續向下跌破十日均線，加上量能有見擴增，顯示逢高調節賣壓較為沉重。整體而言，近期的上漲趨勢有點被改變，短線而言不宜過度躁進，後續留意台積電6月法說及法人動向。