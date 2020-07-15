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三大外資看旺聚陽 目標價最高喊215元

經濟日報 / 記者葉子菁／台北即時報導

成衣大廠聚陽（1477）6月獲利超乎市場預期，三大外資也出具最新報告力挺，看好聚陽第3季訂單能見度高，今明後年獲利呈現上升趨勢，目標價最高喊至215元。

聚陽公布6月自結稅前盈餘3.01億元，較去年同期大幅成長40.6%。聚陽第2季強勁的業績表現主要受惠隔離衣、防護裝備的訂單超出預期，加上主要客戶Fast Retailing和Target快速恢復訂單，抵銷了GAP的疲弱。

歐系外資指出，聚陽主要客戶展望改善，有助提升訂單能見度，看好2020年至2022年營收及獲利前景，將聚陽今明後年每股盈餘預估值上調32.6%、16.4%、16.2%至9.36元、9.54元、10.61元，投資評等從「持有」升至「買進」，目標價自143元調高到203元。

港系外資看好，聚陽第3季受惠主要客戶的緊急訂單增加，預期營收將年增6.5%創歷史新高，毛利率則受惠良好的產品組合有持續上升的趨勢，推升每股純益年增4.2%達3.07元。同時預估聚陽2020-2022年每股純益將提升7-10%，因此重申優於大盤的投資評級，目標價從175元調高至200元。

美系外資則看好，在日系和美系品牌客戶加速回補庫存、醫療相關訂單增加，預期聚陽第3季毛利率及營業利益率將分別年增1個百分點、0.6個百分點，因此維持「加碼」評等，目標價從205元調高到215元。

聚陽

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