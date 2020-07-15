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台積電股價不斷創高 百元俱樂部竟有80檔還沒漲到

經濟日報 / 記者徐睦鈞／台北即時報導
百元俱樂部7月來回檔較大股。
百元俱樂部7月來回檔較大股。

台股今（15）日盤中攻上12,320點，再創30年新高，其中權王台積電（2330）一早強漲，攻上370元，再度改寫新天價是最大功臣。

台積電本月來攻勢凌厲，漲幅逾16%，但據統計，台股百元俱樂部195檔成員（截至6月30日）中，有四成、80檔本月來不漲反跌，其中ABC-KY、凱羿-KY跌幅逾二成，總計有9檔逾一成，表現與台股、台積電不同調。

台積電本月以來漲不停，不斷改寫新天價，市值也持續創高，讓投資人認為現在不進場會不會賺不到，是否要積極進場。

不過，據統計，包括台積電在內的百元以上高價股（截至6月30日收盤），上市櫃合計達195家，若以台積電本月以來的漲幅16%來看，總計有172家本月來的漲幅表現輸台積電，而有80家是從完全沒漲到至跌逾20%，整體高價股表現很顯然不如台股與台積電表現來得亮眼。

換言之，這波台積電大漲所帶動的台股創新高榮景，很多高價股績優生是沒參與到，甚至面臨下修命運。

在這些高價股中，本月來跌逾二成的有ABC-KY、凱羿-KY兩家，前生技股王瑞基，以及另兩檔生技股羅麗芬-KY、旭富的跌幅則逾15%，多少反映出生技股這波的弱勢。而本月初曾搶下生技股王的合一，本周以來雖連續跌停，但整個7月來因為漲勢最猛，抵消後仍有近四成漲幅，走勢最特別。另外，還有跌出百元俱樂部的則有駐龍、美食-KY兩檔。

對於台股創新高後的操作，群益創新科技基金經理人朱翡勵表示，台股本波強勢主要是在於全球資金寬鬆、美中貿易轉單效應與台股高殖利率等優勢，由於短線漲多或有獲利回吐壓力，不過未出現爆量長黑的轉弱訊號前，仍有機會續創新高。後市須觀察外資買賣超狀況、國際政經情勢、美股表現，投資操作上仍著重選股不選市。

朱翡勵說，現階段台股短線漲多，造成類股輪動速度加快，以目前盤勢來看，可注意財報優於預期且展望佳的標的。科技創新仍是電子業成長主軸，產業趨勢仍圍繞5G基礎建設、5G手機相關新規格、伺服器、高速傳輸、供應鏈移轉等。

台積電 台股 生技股

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