台積電飆高後回跌 拖累大盤指數紅翻黑

台股今（15）日開高後一度拉升至12,320.48點，突破12,300點關卡，寫下30年新高，主力戰將首推權王台積電（2330），早盤開高後一度衝達370元的歷史天價，不過，雖然多家外資喊出400元以上的目標價，但在股價衝高後盤中回跌，一度翻黑下滑至361元，大盤指數也隨著翻黑。

台積電ADR周二收漲2.9%，以66.96美元作收，台積電今日股價開高走高，同時帶動大盤大漲逾百點，台積電早盤以366元開出，上漲2.5元，股價開高後衝高至370元，上漲6.5元，市值飆升至9兆5,942.48億元，股價、市值持續刷新歷史天價，但近午盤時，股價卻滑至平盤下，一度下探至361元，下跌2.5元。

外資趕在台積電法說前出具最新報告，調高台積電目標價，目前已有四家外資喊出400元以上目標價，最高目標價上看500元，市場關注明日法說會，台積電將釋出的訊息。

台積電為今日領軍大盤上攻的要角，隨著台積電股價回軟，大盤指數也是往下翻黑小跌，一度下滑至12,162.52點，12,300點得而復失。