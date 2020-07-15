台積電獲利了結賣壓出籠 台股創高後翻黑小跌
台股今（15）日在台積電以370元續創歷史新高下，早盤大漲逾百點，攻克12,300點關卡刷30年新高，惟台積電盤中獲利了結賣壓出籠，影響加權指數翻黑小跌，盤中跌破12,200點關卡。
時至12:10分，台灣50成分股中漲跌互見，權王台積電翻黑小跌，平盤上下多空拉鋸劇烈，壓抑加權指數收斂漲幅並進一步翻黑小跌，而鴻海、大立光仍持穩，盤中小漲0.35%及0.25%，其餘如豐泰走揚近3.5%，和泰車走揚逾2.7%，遠東新、研華等也有逾1%的漲幅。
而中小型股今日盤中也出現較大跌勢，使得多頭信心動搖。觀察富櫃50中，先前漲勢較強的個股都出現較大的回檔，包括精材走跌逾8%、Ｍ31走跌逾5%、璟德走跌逾4%、力旺跌逾3%;先前強勢的生技族群，如合一、環瑞醫亮燈跌停，其餘也多有逾3-4%的跌勢。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言