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台股這波行情攻上萬二 黃天牧：投資都有風險

經濟日報 / 記者邱金蘭/即時報導

在資金行動推升下，台股價量齊揚，站上萬二，金管會主委黃天牧今（15）日首度針對台股資金行情表示，這波台股大漲，有資金因素，也有基本面因素。

金管會今天舉行金融科技座談，會外受訪時，對於如何看台股這波資金行情表示，有基本面因素、也有資金因素，任何投資都有風險，大家要自己審慎評估。

至於生技股連跌四天，是否需要示警？黃天牧說，股市的事情，只要資訊是充分的，投資人要自己去判斷，金管會建構一個合理的法規環境，不會對特別股表示特別意見。

這波股市上揚，除資金行情外，基本面也不錯？黃天牧說，至少台灣受疫情影響相對小，也沒有像國外的封城，很多經濟活動仍照常運行，台灣經濟相對其他有受疫情影響的國家，相對是好的。

台股 金管會 黃天牧

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