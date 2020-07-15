憂心庫存積累周期延長 日系外資維持台積電中立評等
日系外資今（15）日針對晶圓代工龍頭台積電（2330）發布最新報告指出，因憂心庫存積累周期將延長到今年下半年，使得台積電明年初將面臨較大挑戰，因此維持「中立」的投資評等。
台積電法說會將於明日登場，近期多家外資陸續出具報告力挺，並多給予買進的投資評等，外資圈不乏將台積電目標價拉升至4字頭，里昂證券更將目標價拉升至5字頭，不過日系外資今日發布最新報告，僅給出中立的投資評級。
日系外資指出，對於台積電看法逐漸趨於保守主要有三個原因，包括一、半導體客戶在2020上半年建立庫存，隱含了下半年供給過剩造成的風險;二、潛在的華為禁令升級;三、在5月15日的華為禁令後，台積電股價表現並不弱勢，目前股價的評價不具有吸引力。
日系外資先前曾預期，半導體庫存消化將從2020年中開始，但是在華為禁令120日的寬限期，使智慧型手機供應鏈的庫存進一步增加，另外擔心第二波疫情爆發時，可能還會使庫存持續累積下，不排持庫存在下半年進一步增加可能性，這可能使台積電在2021年初面臨較大的挑戰。
日系外資上調台積電今年營收預估，以美元計算的話有望增長20%，但下調2021的營收增長預測，成長幅度僅6%，預估今明年EPS分別為16.08元及17.14元。
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