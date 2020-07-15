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生技股漲多休息 合一早盤再度跌停
合一（4743）今（15）日連續重挫跌停，早盤以跌停板價296元開出，跌破300元，向下跌破月線，一早超過5,000張跌停委賣張數高掛。
合一上周四（9日）股價創高475.5元後，隨後一路下殺跌停，昨拱手讓出生技股王位置，今早股價還是持續跌停，不過，本周外資仍逆勢小買。合一母公司中天一早也同樣跌停，超過5,500張委賣高掛。
多家生技飆股漲多休息，許多熱門股從漲停打到跌停，除了合一、中天外，合世、晶宇、順藥、亞諾法等今早仍連續重挫跌停，拖累類股指數持續走跌。
亞諾法本周公告新冠肺炎（COVID-19） IgM IgG快速檢測試劑，已取得歐盟CE-IVD認證並接獲訂單。不過，亞諾法上周股價衝高至163元後，但短期獲利了結賣壓出籠，股價面臨修正。
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