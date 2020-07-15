四外資都喊逾400元！滙豐升台積 喊到425元

外資圈看好台積電「調升」不斷！繼高盛、里昂等重量級外資紛紛將台積電喊逾400元、甚至500元，滙豐證券最新報告，也看好台積電下半年到明年上半年表現優於預期，目標價從330元升上425元，總計已有多達四家外資樂觀台積電衝破「四」字頭！

滙豐對台積電的目標價不比里昂喊到500元如此驚人，不過425元足夠比下高盛的415元、花旗408元，成為喊權王第二高價的外資。而受利多激勵，台積電今天持續上攻，早盤創下370元掛牌新高，為16日的法說會行情再炒高潮。

滙豐在最新報告對台積電啟動三個「調升」，首先是第3季營收季增幅提高到5%-8%，大幅優於市場預期的5%以下，同時也預期本季毛利率持穩第2季，優於市場推估季減2%-3%，主要看好客戶需求強勁，台積電先進製程近乎滿載外，16和28奈米預估貢獻總營收25%以上，推升毛利率走揚。

另外，滙豐看好華為禁令衝擊降低，也同步上修台積電2020、2021年預估獲利。

滙豐指出，台積電雖然面臨華為禁令挑戰，但由於超微、輝達為首的HPC，以及聯發科、高通帶頭衝刺5G需求旺盛，還有蘋果將量產iPhone 12，全數採用台積電A14晶片，預期台積電第4季不致因為少了華為大幅衰退，反而有機會比第3季再成長4%，優於市場預測的小幅下滑。

滙豐指出，看向明年，蘋果自製晶片加上超微伺服器CPU和英特爾GPU擴大外包，有望進一步拉抬台積電5奈米動能，樂觀全年來自5奈米的營收貢獻超過20%，使全年營收躍增一成以上。

滙豐對台積電今、明年每股純益（EPS）預測分別拉高16%、11%，來到17.46元、19.31元，2022年預測21.07元，目標價大幅上修到400元之上。