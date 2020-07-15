台股開高攻克12,300關 再創30年新高

疫苗傳好消息，加州、佛州確診人數下滑，美股昨夜大漲556點，帶動台股今日以12,233點上漲24點開出後，權王台積電法說行情持續暖身，股價以369.5元再刷歷史新高，引領多方信心，隨即漲幅擴大逾百點，攻克12,300點大關，再刷30年來的新高。

昨日美股開低走高拉尾盤，由於多家銀行股發布財報優於預期，且Moderna疫苗傳出好消息，加上佛州、加州每日確診人數下滑，激勵經濟溫度計之稱的卡特彼勒領軍傳產股大漲，引領道瓊指數走高超過 2%。

終場四大指數全數上漲，道瓊工業指數上漲556.79點，或2.13%，收在26642點；標普 500指數上漲42.30點，或1.34%，收在3197.52點；Nasdaq指數上漲97.73點，或0.94%，收在10488.5點；費半指數上漲35.65點，或1.75%，收在2069.79點。

昨日台股籌碼面部分，三大法人合計賣超35.29億元。其中外資賣超47.31億元，投信買超6.93億元，自營商買超5.1億元。資券變化方面，融資增1.04億元，融資餘額為1353.73億元，融劵增0.17萬張，融券餘額為72.6萬張。外資台指期部位，多單減碼1393口，淨多單部位31606口。借券賣出金額為38.6億元。

統一投顧指出，雖然美國疫情再度延燒成為市場焦點，稍微阻礙台股漲勢，但無礙整體多頭格局。考量美國二度封城，對市場邊際衝擊明顯鈍化。反倒刺激Fed更加積極救市，持續寬鬆、經濟復甦可期。目前市場資金充沛，台股技術面各期均線多頭排列，多方格局不變，不預設指數高點，維持偏多操作建議。