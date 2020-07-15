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台積法說、美企財報 後市牽動盤勢重點

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導
分析師認為，台積電明日法說會及美股重要企業財報將率動台股後市表現。 圖／聯合報系資料照片
分析師認為，台積電明日法說會及美股重要企業財報將率動台股後市表現。 圖／聯合報系資料照片

台股昨（14）日維持高檔震盪格局，不過，盤面出現較明顯的獲利了結賣壓，但在最大權值股台積電（2330）股價再創新高，及股王大立光撐盤下，指數仍力守在12,000點之上，分析師認為，短線上台積電明（16）日法說會及美股重要企業財報將率動台股後市表現。

台股集中市場指數昨日下跌2.55點、跌幅0.02%、收在12,209.01點，終場成交量2,030.09億元，整體而言，包括技術面及籌碼面來看，台股加權指數短線雖有修正壓力，但中多格局尚未遭破壞，整理過後仍有高點可期。昨日三大法人中，外資賣超47.3億元、投信買超6.93億元、自營商買超5.1億元。

美股最新表現上，由於美國14日新增確診數下滑，再加上美國6月CPI月增率創11年來最大增幅，新冠疫苗也傳出利多消息，在多項消息面偏多的激勵下，美股四大指數全面上揚，其中，科技股漲幅相對較小，道瓊上漲逾 550 點，已是該指數連續三個交易日收紅。

美股最新收盤中，美股道瓊指數上漲 556.79 點，或 2.13%，收 26,642.59 點。標普 500 指數上漲 42.30 點，或 1.34%，收 3,197.52 點。那斯達克指數上漲 97.73 點，或 0.94%，收 10,488.58 點。費城半導體指數上漲 35.65 點，或 1.75%，收 2,069.79 點。

國內市場分析師表示，美國7月中旬起，將陸續公布企業財報，加上疫情不確定性高，二項因素仍將率動國際股市的表現，但台股基本面上，在歐美城市逐步解封下，台股上市櫃業者營運表現逐漸回升，基本面已見逐步好轉，若後續台積電對景氣維持樂觀看法，預期台股將維持相對強勢並有機會持續創高。

台股 台積電

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