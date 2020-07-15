散戶買台積電？ 先忍忍

台股近期交投大熱，素有「精神指標」之稱的台積電受外資法人追捧，高盛證券前天才剛把台積電目標價升到四一五元，外資圈昨天又有更「狂」財測。里昂證券最新報告，看好台積電受疫情、貿易戰影響小、華為缺口將比預期更快補足等利多，搭配高達「二十三倍」本益比，一舉將目標價喊上五百元，衝上「五」字頭。

台積電明天將舉行線上法說會，股價連日先行表態，受外資喊出天價激勵，昨天股價以三六三點五元收市，上漲百分之二點五四，市值突破新台幣九點四三兆元，同創歷史新高。目前外資里昂喊出目標價五百元，估算潛力市值可望挑戰十二點九兆元（約美金三八三五億元）。剛在中國大陸完成籌資的中芯國際，本益比超過一百倍。

值得注意的是，儘管外資券商紛紛喊多，但外資在連續十天買超台積電後，昨天卻意外轉為賣超二四四六張，許多散戶想搭上外資買盤列車也突然不知所措，深怕多空趨勢轉變。

華南投顧董事長儲祥生說，法人預估本益比會隨行情改變，假設美股走空頭，本益比就不會這麼高，目前資金一直進來，預估短線上台積電多頭可期。從台積電基本面來看，今年每股盈餘十六點五元、明年預估十八元，若以十八元乘以本益比二十倍，就是三百六十元，建議一般投資人可以此推估自己可接受的價位。

散戶這時是否該跟著外資買？儲祥生提醒，散戶這時間不適合進場，外資是幫客戶操作，一手掌握資金、一手掌握資訊，目前價格已經不便宜，「人家都把肉都吃完了，只剩下湯可以喝」，這時間最好忍一忍，否則高價要解套可能要等個五、六年；至於長期投資人，是可以適量買，但最好不要重壓。

里昂證券亞洲科技產業部門研究主管侯明孝則基於台積電營運的三利多，大幅上修財務和評價預測，首先是假設今年下半年至明年第一季，沒有新冠肺炎及華為禁令衝擊減緩，台積電的基本面將壯大到超越市場想像。

不過，侯明孝也補充，原本里昂預期晶片業將面臨庫存調整，現在判斷風險延到明年上半年，此風險除了影響台積電，也可能埋下大泡沫的危機，因此投資上仍要相當小心。

基於更樂觀的前景，里昂將台積電今、明、後年每股純益（ＥＰＳ）預測大幅上修至十八元、二十點○六元及二十三點五四元，目標價從三一五元拉高到五百元，並將台積電評級由「優於大盤」升上「強力買進」，列為亞洲科技股必買名單。