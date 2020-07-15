非電族群 買盤青睞

經濟日報 / 記者黃力／台北報導

新冠肺炎疫情牽動盤面氛圍，台股昨（14）日高檔震盪，市場資金於各族群中流竄，除績優電子股續有表現外，台泥（1101）、國產等非電股也多亮眼突出，成為維繫盤面多頭人氣的重要指標。

美國加州再度實施管控，市場擔憂疫情擴散程度提升，影響復甦的工商業活動，台股昨天多於盤下震盪。法人指出，就大盤類股分類來看，電子指數雖維持盤堅走勢，但指數墊高之際呈現量價背離，非金電指數橫向盤整，金融指數則持續反壓在年線之下，盤勢架構維持電強金弱格局。

盤面上，權值股以台積電、大立光等蘋概股、以及上海商銀、開發金、中壽等金融股較有表現，其餘則普遍下跌；中小型股方面，除部分NB、顯卡、PCB、光通訊等相對穩健外，基期偏低的傳產股如水泥、營建資產、紡織、塑化、食品、汽車零組件等也獲短多進場。

台泥於國內及中國大陸水泥市場的營運穩健，可望走出上半年的營運低谷，加上轉投資的和平電力將進入夏季售電高峰，下半年營運有表現空間，激勵股價近周持穩於所有均線之上。

國產受惠於台商回流建廠、高端廠辦混凝土需求強勁，輔以公司擇優出貨策略，基本面成長可期，除此之外，其東區門戶題材也持續發酵，帶動股價持續寫下波段新高。

法人提醒，大盤融資增幅大於指數的漲幅，加上櫃買市場當沖比創今年新高，投機氛圍濃厚，短線投資人須留意手中持股的籌碼面變化，並於台股盤中波動加劇時，動態調整持股水位。

台股 疫情 台泥

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