籌碼換手股 盤面主流

經濟日報 / 記者王皓正／台北報導

台股昨（14）日震盪收小跌，指數力守12,200點。法人表示，近期在籌碼換手後，將有利指數再度攻堅，欣興（3037）、遠東新、開發金等，因融資降幅大、法人持續加碼，在籌碼沉澱換手下，將躍居大盤多頭續攻焦點。

台新投顧副總黃文清表示，當前不少個股股價已回升到疫情前位置，接下來基本面才是主導行情關鍵，預期企業獲利在第2季、第3季衰退幅度將逐季收斂，第4季有機會恢復正成長，台股後續行情不看淡。

同時，接下來也將進入財報及法說會旺季，台股預計將以個股表現為主；不過，近期在短線整理之後，反而將有利於後市再度上攻，可視為籌碼健康換手。

觀察7月以來，上市櫃個股中，法人回補買超逾千張、且融資反向減少千張以上，分布在半導體、光電、零組件等電子族群，及金融、紡織等傳產股。

法人動態上，7月以來，三大法人加碼超過萬張的個股，包括群創、欣興、晶電、元太、松翰等；另外，華邦電、南茂等，也各獲5,000張以上的買單進駐。

進一步分析融資變化，7月以來，欣興、群創、元太、華邦電、晶電等，融資均減少逾3,000張，這些融資減、法人買的個股籌碼，已由散戶逐漸轉至法人手中。

兆豐國際投顧董事長李秀利指出，在目前台股震盪格局中，籌碼沈澱個股相對較有表現機會，因為籌碼換手後，波段反彈行情也將展開，投資人可掌握脈動，伺機逢低布局。

個股 台股 欣興

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