永豐金證數位帳戶大增
海內外投資熱度持續上升，永豐金證券「大戶投」上半年線上開戶創下超過2.5萬戶佳績。永豐金證券總經理江偉源表示，今年前五月整體市場海外證券新增開戶數17.7萬戶，達去年全年的八成，為迎接台股及海外多重投資需求，「大戶投」數位帳戶再升級，全程線上作業，一次就可以同步完成台股及海外複委託開戶。
江偉源指出，海外複委託自民國80年開辦以來，整體累計開戶已達188.8萬戶，呈現成長趨勢，今年3、4月，新冠肺炎疫情衝擊金融市場回跌，投資人危機入市逢低買進，不僅推動台股走強，以複委託投資海外股票的熱度也持續上升，今年前五月，永豐金證券海外複委託光是零售交易量就突破千億元，市占為券商第一名。
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