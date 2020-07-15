低基期太陽能股 強強滾

經濟日報 / 記者盧宏奇／台北報導

受到全台用電量連二日創新高，以及日前台積電（2330）大買綠電等利多題材激勵，基期偏低的太陽能族群昨（14）日發動猛烈攻擊，元晶、太極、達能等低價股更同步攻頂，匯聚盤面多頭人氣。

美國各州強化防疫措施，衝擊美股先盛後衰，台股昨日則在權王台積電盤中續創364元歷史天價力撐下，維持5日線以上強勢整理格局，高基期生技股漲多拉回，顯卡、散熱、汽車零件，以及太陽能等族群走勢相對穩健。

全台氣溫持續飆高，台電統計昨日最高用電量達3,779萬瓩，連二日刷新歷史新高紀錄，其中，太陽光電發電量達213.8萬瓩，在綠能經濟題材發酵下，元晶、達能、太極等模組廠率先強攻漲停，帶動安集、聯合再生、碩禾、茂迪同步大漲7.8%至4.5%間。

法人分析，太陽能另一個利多題材是，台積電日前宣布，截至今年7月，已與沃旭能源及太陽能等相關廠商簽署高達1.2GW的再生能源購電契約，涵蓋風力發電及太陽能發電廠，為兩大產業注入一劑強心針。

太陽能發電 台積電

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