低基期太陽能股 強強滾
受到全台用電量連二日創新高，以及日前台積電（2330）大買綠電等利多題材激勵，基期偏低的太陽能族群昨（14）日發動猛烈攻擊，元晶、太極、達能等低價股更同步攻頂，匯聚盤面多頭人氣。
美國各州強化防疫措施，衝擊美股先盛後衰，台股昨日則在權王台積電盤中續創364元歷史天價力撐下，維持5日線以上強勢整理格局，高基期生技股漲多拉回，顯卡、散熱、汽車零件，以及太陽能等族群走勢相對穩健。
全台氣溫持續飆高，台電統計昨日最高用電量達3,779萬瓩，連二日刷新歷史新高紀錄，其中，太陽光電發電量達213.8萬瓩，在綠能經濟題材發酵下，元晶、達能、太極等模組廠率先強攻漲停，帶動安集、聯合再生、碩禾、茂迪同步大漲7.8%至4.5%間。
法人分析，太陽能另一個利多題材是，台積電日前宣布，截至今年7月，已與沃旭能源及太陽能等相關廠商簽署高達1.2GW的再生能源購電契約，涵蓋風力發電及太陽能發電廠，為兩大產業注入一劑強心針。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言