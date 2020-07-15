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就市論勢／蘋概LED面板 聚光

經濟日報 / 賴建承（大展證券投顧 總經理）

盤勢分析

雖然近期美國新冠疫苗佳音頻傳，一度支撐美股續揚，不過，遠水救不了近火，在新增確診人數不斷攀升下，加州政府下令再度關閉所有餐廳、酒吧、電影院等室內娛樂場所，衝擊美股13日開高走低，日前創新高的費半與Nasdaq則是出現較明顯的獲利了結。

由於本周有OPEC+會議討論降低減產、中國第2季GDP成長率公告、Fed發表經濟褐皮書，及美股進入超級財報周等，研判近期國際情勢恐陷入動盪觀望。

受到國際股市拉回影響，台股昨（14）日呈現開低，指數一度小破5日線，所幸在台積電大漲2.54%及大立光股價回穩下，指數僅小跌2點，不過櫃買指數卻是重挫1.62%，並失守5日均線，顯示有拉台積電出脫漲多中小型股之跡象。

此外，15日國安基金將舉行例會，是否退場讓市場矚目，同時又是台指期要結算，加上16日有台積電法說要登場，故近日國內外變數多，且籌碼面在融資增加過多之際也顯得凌亂，研判指數短線將呈現橫盤整裡，12,197點為短多關鍵，中線上仍以11,771點與月線為多空分水嶺。

投資建議

近日漲多新藥股紛紛跌停重挫，不僅使櫃買指數破5日線，也讓題材股與漲多之中小型股呈現拉回，因此，在財報公布之際，靠題材拉抬之中小型股宜避開觀望。操作上不追高，並以低基期股為焦點，持股比重建議在五成左右；選股上除鎖定財報績優股外，蘋概股、5G、NB組件、PCB、LED、面板等則是看好的重點產業，個股操作上以10日線為短線多空關鍵。

台積電 櫃買指數 財報

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