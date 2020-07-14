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台股力守12,200點 籌碼換手族群領銜抗震

經濟日報 / 記者王皓正／即時報導

台股14日震盪小跌，指數力守12,200點；法人表示，近期在籌碼換手後，將有利指數再度攻堅，欣興（3037）、遠東新、開發金等，因融資降幅大、法人持續加碼，在籌碼沉澱換手下，將躍居大盤多頭續攻的主力部隊。

台股14日早盤獲利了結賣壓湧現，在權王台積電、股王大立光強力撐盤下，12,200點失而復得，終場指數下跌2點，收12,209點，守住5日線，成交量2,030億元。

台新投顧副總黃文清表示，當前不少個股股價已回升到疫情前位置，接下來基本面才是主導行情關鍵，預期企業獲利在第2季、第3季衰退幅度將逐季收斂，第4季有機會恢復正成長，台股後續行情不看淡。

同時，接下來也將進入財報及法說會旺季，台股預計將以個股表現為主；不過，近期在短線整理之後，反而將有利於後市再度上攻，可視為籌碼健康換手。

現階段大盤多空震盪，雖短線漲多後可能仍有回檔修正壓力，但很多權值股若以現金殖利率的觀念切入布局，其實是不會吃虧的，中長線資金仍有介入的跡象，台股後市仍有再戰高點的契機。

「整理而言，目前散戶普遍居高思危，法人則多偏向承接本益比偏低、且具利基型產業公司，一旦法人對其買超幅度增加，則個股未來漲升空間，也將更勝於大盤指數。」黃文清指出。

若觀察7月以來，上市櫃個股中，法人回補買超逾千張、且融資反向減少千張以上，計有13檔，分布在半導體、光電、零組件等電子族群，及金融、紡織等傳產股。

法人動態上，7月以來，三大法人加碼超過萬張的個股，包括群創、欣興、晶電、元太、松翰等；另外，華邦電、開發金、南茂、遠東新等，也各獲5,000張以上的買單進駐。

進一步分析融資變化，7月以來，欣興、群創、元太、華邦電、晶電等，融資均減少逾3,000張，這些融資減、法人買的個股籌碼，已由散戶逐漸轉至法人手中。

兆豐國際投顧董事長李秀利指出，在目前台股震盪格局中，籌碼沈澱個股相對較有表現機會，因為籌碼換手後，波段反彈行情也將展開，投資人可掌握脈動，伺機逢低布局。

展望後市，台股仍有高點可期，但短線可能持續震盪，可以留意長期配息穩定的個股，短線壓回可逢低布局，一方面因應除權息旺季題材，另一方面高股息殖利率股具下檔保護，可分散短線震盪風險。

個股 台股 欣興

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