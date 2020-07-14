超過350元的台積電，還可以買嗎？億級操盤手的建議

摘要 近日台股大漲站上萬二，其中占比最大的台積電（2330）功不可沒，10日盤中又創下353元的歷史高點，投資人還可以買嗎？未來市場會怎麼走？以下是股市大咖的建議和看法。

最近全球股市大熱，台灣也不例外。這次疫情百年一遇，我一再於本專欄提醒讀者，這是財富重分配的時候，要好好把握機會，才不會錯過這次台股、美股甚至是陸股驚驚漲的行情。

舉例來說，護國神山台積電（2330）近來股價屢創新高 (加上每季配息一次) ，看得許多投資人心癢難耐，此時此刻到底是否適合進場？

我的看法是，台積電獨佔全球半導體市場，無論是七奈米或是五奈米技術皆遙遙領先對手，且毛利還可以繼續拉高，目前仍處在成長階段，長期而言風險相當有限。而市場目前利率偏低，未來本益比的數字也會逐漸提高，最後從現金殖利率考量，現在的價位還在可以接受的範圍。

只是接下來如果能夠從350漲到380，或更高的價位，就要仔細觀察外資及國內壽險、法人機構的動作。我認為長期投資者可以考慮進場，因為他們即使看到股價下跌，也不會輕易害怕賣出；但假如是中短期投機者，卻要提高警覺，短進短出才行，如果沒有強健的心理素質和抗壓性，隨時會被市場的大幅震盪甩出，錯過其中的價差利潤！

我們再來看看市場變化，原本被視為跌落熊市，轉眼間竟牛氣沖天，跌破一群專家或是大師的眼鏡。現在怎麼看？怎麼操作？可能才是大部分的投資人想要知道的答案，我的看法如下：

一 、資金和景氣是影響大環境最重要的因素 ，各國央行以極度寬鬆的貨幣政策來刺激景氣，因此市場不愁沒有子彈，至於景氣，我認為股價一直以來是反映未來，所以要關注現在基期位置和未來發展，而不是僅根據當下情況來做決策。

二、不同的產業面臨不同的景氣環境 ，有些是公司的股價僅是跌深反彈，也有公司重新洗牌成為贏家，又或者是大者恆大，贏者全拿。當然，也有許多行業可能回不去；有不少產業冒出新商機。所以當行情反彈一大段之後，想要再介入市場獲取利潤，就必須下更多功夫，才有機會再賺一波。

三、大部分投資者皆追漲不追跌，法人機構也不例外，因此出現連續性下跌時，媒體或是專家就不斷調低目標價，或出具悲觀看法的相關報告。反之如果連續性噴出大漲，就會開始向上修正目標，對市場的看法更加樂觀。

如果你只是從眾的跟隨者，往往會搞不清楚疫情帶來的影響，這次，你有看到其中的矛盾之處嗎？練習獨立思考，不被市場情緒左右，做出決策判斷是每一位投資人的必修課。

四、短期而言，我認為美國的科技股會在七、八月的財報法說期間交出漂亮的成績單，台股則可能在第三季出現相對高點，然後也因為接近美國總統大選以及短期漲幅過大，市場會有較大幅度拉回的狀況，一般投資人要多留意出場的機會。

五、未來會出現通貨膨脹嗎？我的看法是時間還沒到， 目前的經濟數據還沒有辦法令FED（美國聯準會）或各國政府安心的程度，所以暫時不用擔心這點，不過要擺在心裡。

六、我對資產配置的建議是：低利環境下，債券不會太寂寞，但已經漲完一段。避險商品「黃金」表現良好，可以繼續持有。

我認為台股與美股未來雙雙寫下歷史新高的機率都很大，對股市暫時不要看得太空，空頭時候尚未來到。很多定存族或是購買外幣定存者將會「被迫」投入股市了，趨近於零的利率將逼得存款族無處可逃。

台股的一些權值股，大型績優股有機會補漲，美股則是像AMD、NVDA、SLAB、XLNX、 MSFT、IPHI、AMZN、TSLA、AAPL未來都還有一波漲勢。匯率方面，台幣持續走強，美元也將繼續走弱。

※本文由商周.com授權刊載，未經同意禁止轉載。