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台股終場小跌、亞股中最強 三大法人賣超34.79億元
台股今（14）日開低走勢震盪，終場小跌2.55點，收在12,209點。統計三大法人賣超34.79億元。
統計今日三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超47.65億元，外資自營商買超0.009億元，投信買超7.57億元，自營商（自行買賣）買超0.84億元，自營商（避險）買超4.45億元，合計三大法人賣超34.79億元。
美股昨夜跌多漲少，小道瓊期貨電子盤今早在平盤上下震盪，不過亞洲主要股市普遍弱勢，陸股、港股盤中分別走跌逾1%及逾1.5%，表現最為弱勢，日股走跌近1%，韓股走跌近0.5%。
而台股今日盤中雖一度跌破五日均線，不過在護國神山台積電發威，盤中以364元再創天價下，守住台股表現，終場僅小跌2.55點，收在12,209點，成交量2030億元。
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