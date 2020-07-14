台股終場小跌、亞股中最強 三大法人賣超34.79億元

近日台股大漲站上萬二，其中占比最大的台積電（2330）功不可沒，10日盤中又創下353元的歷史高點，投資人還可以買嗎？未來市場會怎麼走？以下是股市大咖的建議和看法。 最近全球股市大熱，台灣也不例外。這次疫情百年一遇，我一再於本專欄提醒讀者，這是財富重分配的時候，要好好把握機會，才不會錯過這次台股、美股甚至是陸股驚驚漲的行情。

2020-07-14 15:22