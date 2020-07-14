護國神山台積電鎮守 台股小跌2.55點收12,209

加州擴大封閉範圍，加上美中緊張關係升溫，美股昨日漲跌互見，影響亞洲主要股市今（14）日表現疲弱。儘管台股開盤小跌，盤中並一度跌破五日均線，不過在護國神山台積電發威，盤中以364元再創天價下，守住台股表現，終場僅小跌2.55點，收在12,209點，成交量2,030億元。

昨日美股四大指數開高走低殺尾盤，受惠輝瑞藥廠的新冠疫苗獲得FDA加速審查資格，激勵盤中道瓊指數一度上漲達564點。不過，因加州擴大封閉範圍，且美中緊張關係升溫，影響市場投資情緒，四大指數回吐盤中漲幅，那斯達克由紅翻黑結束三連漲態勢。

美股昨夜跌多漲少，小道瓊期貨電子盤今早在平盤上下震盪，不過亞洲主要股市普遍弱勢，陸股、港股盤中分別走跌逾1%及逾1.5%，表現最為弱勢，日股走跌近1%，韓股走跌近0.5%，台股開低震盪，表現最為強勢。

儘管今日台灣50成分股表現跌多漲少，不過權王台積電在外資喊出500元的目標價激勵下，今日股價開高走揚逾2.5%，盤中以364元創新天價，成為台股今日最大的支撐，股王大立光也止跌反彈逾1.7%，其餘僅亞泥、中壽、正新及部分金融股呈現小漲格局。

其餘盤面上焦點，先前強勢的生醫族群連續三日出現回檔，盤中包括中天、合世、太景-KY、合一等多檔亮燈跌停，僅少數如環瑞醫、醣聯等表現較強。而電子股如璟德、優群、微星、信邦、嘉澤等表現強勢，成為盤面上的多頭指標。

台新投顧副總黃文清表示，儘管美股下跌，不過台股在台積電再創歷史新高下表現穩健。目前市場對台積電周四法說會持樂觀看法，若台積電後續能穩健向上，在資金效應延續下，指數仍有機會創新高，惟須留意類股輪動可能較為劇烈，資金將從生技族群轉向具有實質營收、獲利或者股息的個股或族群。