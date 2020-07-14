快訊

監測發現大屯山2公里火山通道 中研院：岩漿可能通過

護國神山台積電鎮守 台股小跌2.55點收12,209

經濟日報 / 記者葉子菁／台北即時報導
報系資料照
報系資料照

加州擴大封閉範圍，加上美中緊張關係升溫，美股昨日漲跌互見，影響亞洲主要股市今（14）日表現疲弱。儘管台股開盤小跌，盤中並一度跌破五日均線，不過在護國神山台積電發威，盤中以364元再創天價下，守住台股表現，終場僅小跌2.55點，收在12,209點，成交量2,030億元。

昨日美股四大指數開高走低殺尾盤，受惠輝瑞藥廠的新冠疫苗獲得FDA加速審查資格，激勵盤中道瓊指數一度上漲達564點。不過，因加州擴大封閉範圍，且美中緊張關係升溫，影響市場投資情緒，四大指數回吐盤中漲幅，那斯達克由紅翻黑結束三連漲態勢。

美股昨夜跌多漲少，小道瓊期貨電子盤今早在平盤上下震盪，不過亞洲主要股市普遍弱勢，陸股、港股盤中分別走跌逾1%及逾1.5%，表現最為弱勢，日股走跌近1%，韓股走跌近0.5%，台股開低震盪，表現最為強勢。

儘管今日台灣50成分股表現跌多漲少，不過權王台積電在外資喊出500元的目標價激勵下，今日股價開高走揚逾2.5%，盤中以364元創新天價，成為台股今日最大的支撐，股王大立光也止跌反彈逾1.7%，其餘僅亞泥、中壽、正新及部分金融股呈現小漲格局。

其餘盤面上焦點，先前強勢的生醫族群連續三日出現回檔，盤中包括中天、合世、太景-KY、合一等多檔亮燈跌停，僅少數如環瑞醫、醣聯等表現較強。而電子股如璟德、優群、微星、信邦、嘉澤等表現強勢，成為盤面上的多頭指標。

台新投顧副總黃文清表示，儘管美股下跌，不過台股在台積電再創歷史新高下表現穩健。目前市場對台積電周四法說會持樂觀看法，若台積電後續能穩健向上，在資金效應延續下，指數仍有機會創新高，惟須留意類股輪動可能較為劇烈，資金將從生技族群轉向具有實質營收、獲利或者股息的個股或族群。

台積電 台股 美股

延伸閱讀

漲不停！台積電360元再創天價 市值7月來大增1.2兆元

台積電法說會前外資先行卡位 股價創高先表態

台積電創新高但多檔生技股跌停 台股震盪整理

台積電攻上357.5元再創新高 市值衝上9.27兆

相關新聞

漲不停！台積電360元再創天價 市值7月來大增1.2兆元

台積電（2330）今（14）日開高走高衝達360元，上漲5.5 元再刷新歷史新高，統計7月以來漲幅達15%，市值激增1....

大戶、中實戶回來了！Q2人數增三成還創紀錄

大戶、中實戶回來了！激勵台股交易暴衝。證交所公布，第2季台股大反彈，成交5億元以上的大戶增加到1,674人，1-5億元的...

誰能比我狂！里昂看台積電 喊到500元天價

高盛證券昨（13）日才剛把台積電目標價升到415元，外資圈今天對台積電又有更「狂」財測！里昂證券最新報告，看好台積電沒有...

護國神山台積電鎮守 台股小跌2.55點收12,209

加州擴大封閉範圍，加上美中緊張關係升溫，美股昨日漲跌互見，影響亞洲主要股市今（14）日表現疲弱。儘管台股開盤小跌，盤中並...

合一再度跌停 生技股王只做9天

生技股王換人當，合一（4743）本周狂瀉跌停，跌幅逾八成，今（14）日早盤再度跌停至328.5元，9天跌下股王寶座，被隱...

熱死了！熱經濟狂加溫 太陽能股樂翻全面上漲

今年入夏以來，氣溫就持續飆高，近日更在冷氣、電扇等家電全面啟動下，再創今年單日最大用電高峰，在熱經濟持續發燒之下，台股太...

聯強15日發放股息 總金額達43.4億元

由於精實營運展現成果，聯強國際（2347）去年稅後淨利68.2億元，EPS達4.09元，創下近年新高紀錄；該公司日前股東...

經濟解析／國安基金該退場嗎？護盤常態化恐失靈

國安基金周三將召開例行委員會議，討論是否停止授權，台股站上萬二，市場預料可能退場，但行政部門內部有聲音主張繼續授權，一旦繼續授權護盤，恐將使國安基金常態化，偏離設立宗旨。

鴻海傳印度設組裝廠 美系外資維持加碼評等目標價95元

鴻海（2317）傳出將在印度南部成立iPhone組裝廠，美系外資出具最新報告，看好印度勞工充足且市場需求龐大，但需要時間...

大戶、中實戶搶進台股 第2季人數創新高

台股第2季跟隨美股出現強彈，市場大戶、中實戶也積極搶進，不僅成為台股的超強助力，也成為市場上的大贏家。根據證交所資料統計...

美股市值前20大榜單 4家破兆美元企業全屬科技成長股

經歷疫情洗禮後，美股市值排名出現激烈變化，反映整體經濟結構轉變與投資潮流方向；統計截至7月13日收盤，美股市值排名前20...

和泰車除息首日 盤中陷貼息

汽車龍頭和泰車 （2207）今（14）日進行除息交易，每股配發現金股利14元，除息參考價734元，受台股震盪走跌，以及股...

熱門新聞

黃國昌不玩了？大同市場派共主「總統表哥」說話了

外資又撤台？摩根士丹利終止自營業務 專家這麼說

合一再度跌停 生技股王只做9天

外資今買超台積電4,862張 10天市值激增1.1兆

合一再度跌停 6,000張掛單委賣

華通、台光電 迎航太商機

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。