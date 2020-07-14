鴻海傳印度設組裝廠 美系外資維持加碼評等目標價95元

鴻海（2317）傳出將在印度南部成立iPhone組裝廠，美系外資出具最新報告，看好印度勞工充足且市場需求龐大，但需要時間發揮效益，不過仍給予鴻海加碼評等，目標價95元。

路透社7月11日報導，鴻海計劃投資10億美元以擴大印度南部的iPhone組裝業務的產能，並計劃在三年內完成，屆時iPhone XR將在工廠組裝。美系外資認為，印度具有充足勞工及龐大的本地市場需求，將成為電子製造服務廠及代工廠的主要投資地點，但需要時間發揮效益。

此外，鴻海中國鄭州廠勞工人數約30萬至40萬人，目前印度廠勞工人數約2萬人，規模仍小，未來還有文化差異需克服。

美系外資點出，鴻海股價可能在iPhone銷量超預期、現金股息派發高於預期、任何新的併購活動，或者富智康利潤恢復速度快於預期下，具有上漲的契機，不過仍須留意可能對外國投資產生負面影響的地緣政治發展。

美系外資預期鴻海中期成長率7%，長期增長率3%，預估2020、2021、2022年EPS分別為7.21、8.99、10.19元，給予鴻海加碼投資評等，目標價95元。