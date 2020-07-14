大戶、中實戶搶進台股 第2季人數創新高

台股第2季跟隨美股出現強彈，市場大戶、中實戶也積極搶進，不僅成為台股的超強助力，也成為市場上的大贏家。根據證交所資料統計，第2季大戶、中實戶人數分別較第1季上升458人及3,865人，同創下2011年第3季開始統計以來的新高紀錄。

根據證交所統計數據，第2季成交值5億元以上之自然人（大戶）人數達1,674人，較第1季成長458人，而成交值1億元至5億元之自然人（中實戶）人數達15,245人，較第1季成長3,865人，同創下2011年第3季以來的新高;

儘管成交值1億元以下的自然人（散戶）人數較第1季下降3.2萬人至279.87億人，不過也顯示市場上似乎有散戶晉升為中實戶、中實戶晉升為大戶的現象。

此外，第二季自然人占集中市場總成交值比重為62.87%，較第1季的57.92%上升4.95個百分點，外資為25.67%，相較第1季的27.98％下降2.31個百分點，國內法人則為11.46%，將較第1季的14.10%下降2.64個百分點。