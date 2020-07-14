和泰車除息首日 盤中陷貼息
汽車龍頭和泰車 （2207）今（14）日進行除息交易，每股配發現金股利14元，除息參考價734元，受台股震盪走跌，以及股價漲多拉回，盤中陷入貼息。
和泰車今天走跌，3日股價創767元新高後，股價震盪拉回，今盤中跌幅約1.5％，一度回到平盤734元。
受汽車銷售成長帶動，和泰車6月營收為207.16億元，年增16.2%，創歷史新高；上半年營收為1,126.9億元，年增15.3%，亦創創歷史新高。
和泰車大主力品牌TOYOTA上半年銷售5萬9,886台，年增7.3%；另一品牌LEXUS上半年銷售1萬1,567台，年增16.9%。和泰車雙品牌銷售成長率均優於整體車市，今年上半年車市銷售年增1.4%。下半年進入車市旺季，隨著疫情趨緩，消費買氣回升，市場看好和泰車下半年業績有望延續上半年的好表現。
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