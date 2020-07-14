台積電法說會前外資先行卡位 股價創高先表態

半導體風向指標台積電（2330）本周16日舉行線上法說會，會前股價先行表態，盤中一度來到357.5元，漲幅0.85%，再創歷史新高，近期外資調升目標價至500元亦同步大買，近10日買超11.65萬張，法人表示，台積電5奈米上線，產能接近滿載狀態，16日法說會可望上修下半年展望，釋出正面好消息。

台積電日前公布6月營收1,208.78 億元，創下歷史新高，市場解讀華為事件對其影響有限，法人指出，要係台積電在先進製程的全球市佔率極高，對台積電而言只是華為、高通、聯發科之間市佔率的變化而已。

下半年5奈米進入量產，目前大客戶導入5奈米意願高，使得5奈米上線產能接近滿載狀態，法人指出，5奈米上線後，下半年單月營收再衝新高非難事，不過，因5奈米量產初期尚未達經濟規模效，可能侵蝕毛利率表現，預估約2%至3%，但長期成長趨勢不改變，全年毛利率可望維持50%以上。

目前美國新冠肺炎疫情似有控制不住跡象，下半年疫情仍影響全球經濟，部分科技產業受到影響，但也因疫情帶動部分產業崛起，反而增加科技運用需求，此一特別現象有利於台積電獲得新訂單加入。未來台積電主要成長動力來自於5G、AI需求成長，預期台積電在未來10年仍保持技術領先優勢。