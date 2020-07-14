聽新聞
test
0:00 / 0:00
台積電法說會前外資先行卡位 股價創高先表態
半導體風向指標台積電（2330）本周16日舉行線上法說會，會前股價先行表態，盤中一度來到357.5元，漲幅0.85%，再創歷史新高，近期外資調升目標價至500元亦同步大買，近10日買超11.65萬張，法人表示，台積電5奈米上線，產能接近滿載狀態，16日法說會可望上修下半年展望，釋出正面好消息。
台積電日前公布6月營收1,208.78 億元，創下歷史新高，市場解讀華為事件對其影響有限，法人指出，要係台積電在先進製程的全球市佔率極高，對台積電而言只是華為、高通、聯發科之間市佔率的變化而已。
下半年5奈米進入量產，目前大客戶導入5奈米意願高，使得5奈米上線產能接近滿載狀態，法人指出，5奈米上線後，下半年單月營收再衝新高非難事，不過，因5奈米量產初期尚未達經濟規模效，可能侵蝕毛利率表現，預估約2%至3%，但長期成長趨勢不改變，全年毛利率可望維持50%以上。
目前美國新冠肺炎疫情似有控制不住跡象，下半年疫情仍影響全球經濟，部分科技產業受到影響，但也因疫情帶動部分產業崛起，反而增加科技運用需求，此一特別現象有利於台積電獲得新訂單加入。未來台積電主要成長動力來自於5G、AI需求成長，預期台積電在未來10年仍保持技術領先優勢。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言