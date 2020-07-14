熱死了！熱經濟狂加溫 太陽能股樂翻全面上漲

今年入夏以來，氣溫就持續飆高，近日更在冷氣、電扇等家電全面啟動下，再創今年單日最大用電高峰，在熱經濟持續發燒之下，台股太陽能股也全面受到帶動，今（14）日台股指數拉回，但太陽能股包括元晶（6443）、達能（3686）盤中一度攻上漲停，聯合再生（3576）也一度大漲約9%，在今日台股各族群中表現相當突出。

綠能政策是政府未來幾年的重要施政目標，其中，太陽能及風電都是重要綠能項目，過去幾年，國內太陽能廠在陸廠低價競爭、官方補貼政策下，營運陷入困境，不過，在政府強力推動國內綠能政策、全力擴大屋頂型、地面型、漁電共生等各種太陽能發電站建置之後，不僅綠能供電的比重逐年提升，對產業而言，最明顯的是，國內幾家太陽能模組廠在內需大幅提升下，營運已明顯見到回升，擺脫過去流血虧損出貨中國市場的慘況。

今日台股指數在美股拉回的壓力，指數盤中也是下跌表現，不少電子族群股價同樣感受短線賣壓，不過，太陽能股在熱經濟的帶動下，市場看好未來中長線的產業趨勢可望回升，反而成為資金轉進的標的，今日盤中包括元晶及達能一度鎖住漲停板，另外，聯合再生再延續本波漲勢，盤中一度上漲約9%，股價最高來到10.2元，不僅一度重新站回10元票面之上，同時也是近一年多的股價新高。

另外，太陽能模組廠安集股價在昨日創下歷史新高後，今日持續向上推升，盤中高點一度來到34.5元，是太陽能模組廠中，股價最高個股。此外，包括國碩、太極及茂迪等股，股價也都是逆勢上漲表現。

近日氣溫持續飆高，不僅讓國內發電量再升高，熱經濟的發燒，也讓投資市場重新關注太陽能股後市將持續看好，今年以來，包括聯合再生、安集及元晶等廠均釋出目前太陽能模組接單暢旺的好消息，同時，各廠也均認為，在國內太陽能仍有長線發展空間之下，未來產業營運將持續看好。