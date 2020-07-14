美系外資看好台光電 目標價調升至172元

美系外資今（14）日出具最新報告，看好銅箔基板廠台光電（2383）在高密度連結板（HDI）優勢及高速運算產品市占提升空間，下半年毛利率將維持高檔，重申加碼投資評等，目標價從145元調升到172元。

美系外資指出，儘管汽車板材料需求低迷，不過在基礎建設客戶訂單挹注，台光電第2季營收達63億元，季增7％、年增4%，大致符合預期。另由於汽車板材料毛利較低，因此預期台光電第2季毛利率將達26-26.5%，可望超越當前市場預期。

展望本季和下半年，美系外資預期，基礎建設進展優於預期，重點項目如400G交換機可望按計劃在未來幾個月內出貨，加上智慧型手機產品開始出貨、汽車需求有望在第3季末開始恢復下，預估台光電第3季營收有望季增11%，毛利率可望並可望維持在高檔。

展望2021年，美系外資看好，台光電在高密度連結板及高速運算產品領域將獲得更多高附加價值商機，車用產品稼動率也將改善，且中國手機製造商應會加速採用更高效能的高密度連結板，故調升台光電2020年、2021年每股盈餘預估值8%、9%至11.18元、12.72元，重申「加碼」投資評等，目標價自145元升到172元。