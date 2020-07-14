美國REITs最壞情況已過 優先布局疫情受惠股

美國REITs隨著美股的勁揚，3月來出現大幅反彈走勢，展望後市，台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝指出，美國經濟復甦將持續，加上Fed寬鬆政策發酵，及解封帶動買氣等利多，REITs最壞的情況已過，現在正是撿便宜時機，短線任何利空回檔都是買點，優先布局疫情受惠股。

李文孝表示，目前美國REITs（RMZ指數）NAV折價幅度約17%，評價仍屬便宜，加上股利率達3.5%，與美國公債利差高達280bps，在低利時代格外吸引人，預期年底前RMZ指數有機會挑戰1200點，離目前價位仍有15%的上漲空間。

李文孝指出，美國經濟逐漸由谷底攀升，6月美國ISM製造業指數上升至52.6、6月美國ISM非製造業指數上升至57.1，重新回到擴張。此外，6月失業率由5月的13.3%降至11.1%，顯示就業市場逐漸恢復動能。

近期公布的零售數據更是令市場驚豔，受惠美國各州陸續解封帶動消費需求激增，5月零售銷售月增17.7％，創下1992年以來最大增幅，與4月的14.7％跌幅相比更呈現報復性反彈力道。李文孝強調，隨著美國經濟的轉強，REITs前景看俏。

李文孝表示，疫情受惠股成長動力強勁，為REITs優先布局標的。在肺炎疫情衝擊下，習慣改變造成科技應用上的需求變多，物流中心、數據中心、5G基地台多頭成長趨勢看好，以物流中心而言，在電商消費持續增長下，物流中心租金與資產價值將持續穩健增長。

在數據中心方面，企業資料外包三年內將由33%提高至66%，增加主機託管需求，加上在家工作與物聯網推升雲端伺服器用量，將帶動數據中心大幅成長。另外，低利率下穩健的高股利率個股如大賣場、醫院也獲市場抬愛。