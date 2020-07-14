大戶、中實戶回來了！Q2人數增三成還創紀錄

大戶、中實戶回來了！激勵台股交易暴衝。證交所公布，第2季台股大反彈，成交5億元以上的大戶增加到1,674人，1-5億元的中實戶也成長到15,245人，雙雙季增三成以上，且兩組數字都創下有紀錄以來新高！而整體第2季自然人交易比重也升至62.87%，比第1季激增近5個百分點。

台股第2季逐步揮新冠肺炎衝擊，單季飆漲1,913點，成交量也暴增到10.8兆元，比第1季的9.4兆元多出1兆以上，大戶、主力代表作除了生技大軍，還有高價股也強強滾。證交所最新統計顯示，大戶、中實戶確實回來了。

證交所表示，第2季成交5億元以上大戶，從前一季的1,216人，增加到1,674人，成長37.6%，成交1-5億元中實戶也從11,380人，增至15,245人，增幅33.9%，且兩組數字都是2011年有紀錄以來最高。至於成交1億元以上散戶雖然降至279萬人，但仍連五季超過200萬人，直追2017年第3季到2018年第4季、連六季都突破200萬人。

台股交投熱，還推升自然人成交比重大增，上一季自然人的交易比例從第1季的57.92%，增加到62.87%，激增4.95個百分點，是近期罕見的大幅度成長。外資券商及國內法人交易比重，因此分別從27.9%、14.1%，降至25.67%、11.46%。

另外，證交所也統計，6月有交易戶數比5月再成長，從205萬戶增加到220萬戶，顯示即使大盤挑戰30年高點，投資人還是搶進場。而上個月定期定額台股金額，也從5月的12.2億元，增加到13.1億元，持續創下單月新高。