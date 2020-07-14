合一再度跌停 生技股王只做9天
生技股王換人當，合一（4743）本周狂瀉跌停，跌幅逾八成，今（14）日早盤再度跌停至328.5元，9天跌下股王寶座，被隱形眼鏡製造大廠精華（1565）重新奪回。
合一今天股價跳空跌停至328.5元，盤中跌停委賣高掛逾6,000張。留意的是，本周外資買超量雖不多，但依舊持續買超，有分析師提到，合一股價漲停後，進入量縮整理，但外資資金未全面撤出，或可能是日後再起漲的徵兆。
受新冠肺炎疫情衝擊，主要銷售市場日本需求衰退，精華今年來營收為擺脫虧損困境，6月單月營收為4億元，年減23.93%；上半年累計營收為25.52億元，年減20.16%。因日本終端客戶庫存偏高，法人看精華第三季營運相對保守，恐延續上半年持續疲弱。
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