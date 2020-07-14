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矽智財股比較效應帶動股價強勢上攻 外資看好創意後市

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

台股前波創高走勢中，中小型股由於矽智財股領軍，股價拉出一波強勁的攻堅走勢，而高價股之間的比較效應也是點燃股價漲勢的重要動能，其中，力旺（3529）、世芯-KY（3661）一路從400元到站上500元大關，二大高價股緊咬對手不放，近日300元價格則有M31（6643）及創意（3443）股價也有相對強勁表現，美系外資看好創意未來營運展望，有利股價後市表現。

力旺原本是矽智財族群最高價股，股價過去約在250元至300元區間，不過，本波台股上漲過程中，世芯-KY股價一路強勢上漲，近3個月以來，二檔個股分別在突破300元價格之後，在400元及500元關卡均出現股價比較效應，日前世芯-KY股價一度拉高到近600元位置，目前已穩坐矽智財股王。

除了500元以上價位有世芯-KY及力旺之外，目前矽知財股在300元以上還有M31及創意，近日台股指數雖然出現拉回整理壓力，不過，2檔個股在後市營運表現看好下，股價仍相對抗跌，其中，美系外資看好創意後市營運展望，有利未來股價表現。

美系外資指出，創意在5G、人工智慧（AI）、先進封裝領域中是價值明顯被低估的贏家，其多組客戶將在第4季至2022年投入量產，意味創意過去幾年來在研發與矽智財（IP）的投資，今年下半年有機會開始展現成果，該外資並創意升評「買進」、並把推測合理股價拉高到400元。

該美系外資也指出，相對其他矽智財業者今年以來股價大漲一波，創意電子擁有最大量合法IP、龐大客戶群、強大設計團隊，同時地緣政治風險也最低，長期而言，營運上競爭力相對突出，雖然股價近期有所表現，在族群中還是相對落後，外資看好後市股價仍具上漲空間。

外資

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