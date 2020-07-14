美股開高走低 台股開低小跌回測五日均線

美國加州擴大封閉範圍，使得道瓊開高走低，終場漲跌互見，影響台股今（14）日以12,202.89點，小跌8.67點開出，其中台積電開盤以355.5元再創歷史新高價，不過其餘權值股表現相對疲弱壓抑盤勢，指數小跌回測五日均線支撐。

昨日美股四大指數開高走低殺尾盤，受惠輝瑞藥廠的新冠疫苗獲得 FDA 加速審查資格，激勵盤中道瓊指數一度上漲達564點。不過，因加州擴大封閉範圍，且美中緊張關係升溫，影響市場投資情緒，四大指數回吐盤中漲幅，那斯達克由紅翻黑，結束三連漲態勢。

終場四大指數跌多漲少，道瓊工業指數上漲10.5點，或0.04%，收在26085點；標普500指數下跌29.8點，或0.93%，收3155.22點；Nasdaq指數下跌226.5點，或2.13%，收在 10390.8點；費半指數下跌35.6點，或1.72%，收在2034.14點。

昨日台股籌碼面部分，三大法人合計買超68.6億元。其中外資買超43.6億元，投信買超4.4億元，自營商買超20.6億元。資券變化方面，融資增25.8億元，融資餘額為1352億元，融券增0.28萬張，融券餘額為72.4萬張。外資台指期部位，多單減碼5279口，淨多單部位33999口。借券賣出金額為38.6億元。

投顧法人認為，雖然今晨加州因疫情擴大宣布部分封城，造成美股拉回修正。不過，醫療防備升級及美國新冠疫苗研發順利，市場衝擊將逐漸減輕。考量全球經濟復甦態勢不變，加上新台幣持續走升，市場資金充沛，指數中多格局未變。本周四台積電法說登場，外資持續加碼可期，建議持續偏多操作。