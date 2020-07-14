誰能比我狂！里昂看台積電 喊到500元天價

高盛證券昨（13）日才剛把台積電目標價升到415元，外資圈今天對台積電又有更「狂」財測！里昂證券最新報告，看好台積電沒有新冠肺炎和美中貿易戰包袱、華為缺口將比預期更快補足等利多加持下，未來獲利大幅超車市場預期，搭配高達「23倍」的本益比，將台積電目標價一舉喊上500元，衝破「五」字頭！

台積電昨日股價、市值雙雙創新高，在台股市值已飆到9.19兆元紀錄，若以高盛喊上415元推算，潛在市值上探10.7兆元，里昂進一步喊到500元，潛力市值更挑戰12.9兆元（約美金3,835億元）。而剛在中國完成籌資的中芯國際，本益比超過100倍。

里昂證券亞洲科技產業部門研究主管侯明孝基於台積電營運的三利多，大幅上修財務和評價預測，首先是假設今年下半年至明年第1季，沒有新冠肺炎及華為禁令衝擊減緩，台積電的基本面將壯大到超越市場想像。

侯明孝說，此前里昂已經調查，聯發科和高通訂單將快速填補華為的7奈米缺口，近期又發現輝達、超微和賽靈思HPC需求也增強，有望齊步提高台積電16／12／5奈米的產能表現，最樂觀情況下，台積電16／7／5奈米都會在明年上半年達到滿載。另外，Sony CIS外包以及5G手機增長也將推動28／40奈米與8吋晶圓需求。

其次，里昂看好海思5G專用晶片的需求被快速填補，美國雖然在防疫之虞，不忘抵制中國，但在里昂看來，最近美方態度有所緩解，包括開放符合條件的美國企業與華為合作5G，英特爾和超微都已拿到供貨華為CPU的核准，甚至未來連FPGA都有機會批准。

侯明孝指出，台積電sub-16奈米產能已經看滿到年底，因此若有更多需求將創造更多營運潛能。

第三，里昂樂觀，台積電將上修今年美元計價的營收目標，原本台積電設定15%-18%，里昂推估來到20%-25%，主要看好部分急單將一路塞滿產能到明年上半年，這也會讓台積電下半年到明年上半年的成長降速不那麼大。

不過，侯明孝也補充，原本里昂預期晶片業將面臨庫存調整，現在判斷風險延到明年上半年，此風險除了影響台積電，也可能埋下大泡沫的危機，因此投資上仍要相當小心。

基於更樂觀的前景，里昂將台積電今、明、後年每股純益（EPS）預測大幅上修至18元、20.06元及23.54元，目標價從315元拉高到500元，並將台積電評級由「優於大盤」升上「強力買進」，列為亞洲科技股必買名單。